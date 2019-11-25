Elbistan polisinden kaçak içkiye bir darbe daha

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlileri, son dönemdeki kaçak içki yakalamalarına bir yenisini daha ekledi. Edilen bilgilere göre, kaçak alkol ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şahsın, otobüsle Gaziantep’ten getireceği kaçak içkileri Kayseri’ye göndereceği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, söz konusu otobüsü, Göksun-Elbistan karayolunun Erçene Mahallesi civarında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 4 koli içinde çeşitli markalarda 80 adet kaçak içki ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan kaçak içki ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KOM ekiplerinin, bu konudaki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği öğrenildi.