Elbistan polisinden ‘evde kal’ çağrısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yardımseverlik, birlik ve beraberlik gibi hasletleri ön plana çıkaran broşürle vatandaşlara koronavirüse karşı ’evde kal’ çağrısı yaptı.

‘Sorumluluklarını unutma Türkiye’ sloganı ile bir broşür hazırlayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgının önlenmesi için ‘evde kal’ mesajı verdi.

Türk milletinin en önemli hasletlerinden olan yardımseverlik, paylaşma ve vatanına olan bağlığı gibi hasletlerden yola çıkarak hazırlanan broşürde, ‘Doğru zamanda doğru yerde olalım’ ifadesi ile de koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Broşürde şu ifadelere yer verildi:

“Sen, yokluklar içindeyken bile hastalara ilaç olansın. Sen, evinden uzakta olanlara kanat gerensin. Sen, yediği her lokmayı olmayanlara da dileyip yutkunansın. Evsiz kalana çatı, umudu tükenene umutsun. Sen, Çanakkale’de baş eğmedin; Sakarya’da coştun aktın. 80 milyon Mehmet oldun, bir damlada sel oldun. Sevindiğimizde coşkularımızı paylaştık, üzüldüğümüzde birbirimize sarıldık. Vatanın bekası söz konusu olduğunda hiç düşünmeden meydanlarda tek yumruk olduk. Söz konusu vatan, söz konusu insanlık olduğunda bir an bile düşünmeden ‘doğru zamanda doğru yerde olan bir millet olarak’ insanlığın başına bela olan virüs karşısında da doğru zamanda doğru yerde olalım. Bu sebeple, evde kal Türkiye.”