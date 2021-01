Elbistan polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

Elbistan’da yaklaşık 200 sokak hayvanı, sokağa çıkma yasağı boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beslendi. Başta parklar olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına yem bırakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 80 saat kesintisiz olarak süren sokağa çıkma yasağı boyunca çok sayıda işyerinin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Yasaklı günlerde can dostlarını düşünen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Büro Amirliği’nde görev yapan 25 personelden oluşan 5 ekip, ilçe merkezindeki her sokak, cadde, park, bahçe, her yeri dolaşarak yaklaşık 200 sokak hayvanına mama ve yiyecek bıraktı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu anlamlı davranışı hayvan severler ve vatandaşlardan tam not aldı.