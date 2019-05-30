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Elbistan polisi, bayram tedbirlerini aldı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram tatili süresince vatandaşların güvenli bir trafikte seyahat etmeleri için en üst düzey tedbirleri aldı.

Elbistan polisi, bayram tedbirlerini aldı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 5 adet resmi ekip, 1 sivil radar aracı, 2 motosiklet ve yaya devriyelerden oluşan yaklaşık 50 kişi ile birlikte bayram tatili boyunca güvenli bir trafik için görev yapacak.

 184 bin 825 trafikçi görev başında 

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli bulunacağını açıkladı. Bakanlık 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen trafik denetimlerini 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 arasında 11 gün süreyle gerçekleştirecek. Bu çerçevede, 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemleri tek tek sıralandı. Buna göre, planlanan 11 günlük süre içerisinde, emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 trafik ekibi, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev alacak. Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak. Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde "görünürlükleri" ön plana çıkarılacak. Sürücüler üzerinde "algılanan yakalanma riski duygusu" sürekli canlı tutulacak.

 Elbistan’da trafik denetimleri en üst düzeyde olacak

 Elbistan’da da İçişleri Bakanlığı’nın en üst düzeye çıkardığı tedbirler harfiyen uygulanacak. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gerek ilçeye tatil için gelenlerin gerek ilçede yaşayan vatandaşların ve gerekse de ilçe dışına tatile çıkacakların can ve mal güvenliğinin sağlanması için bayram tatili süresi boyunca azami gayret gösterecek. 3 resmi trafik ekibi, 1 sivil radar aracı, 2 adet motosiklet ve 2 resmi ekipteki 25 trafik personeli ile 12 genel hizmet personeli görev alacak. Bayram öncesinde ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve düzeni sağlamak amacıyla şehrin ana arterlerinde yaya devriyeler görev yapacak. Yaya devriyeler, trafik kuralı ihlallerine anında müdahale edecek.

 Birçok noktada gün boyu uygulama yapılacak 

İlçe genelinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerler ve noktalarda 11 gün boyunca trafik uygulamaları olacak. Trafik polisleri, özellikle modifiye araçlar, evrak eksiği ile yola çıkan motosikletler ile kurallara uymayan araç sürücüleri üzerinde hassasiyetle duracak. Kural ihlali yapan sürücülere, kanunun öngördüğü şekildeki idari para cezası ve yaptırımlar uygulanacak. Şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek bu hususa ilişkin kontrollere özel önem verilecek. Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin belli bir süre dinlendirilmeleri sağlanacak.

 Radar ekibi görev başında olacak

 Elbistan’da sürücülerin en çok ihlal ettiği trafik kuralından biri olan hız sınırını aşanlara karşı da sivil radar ekibi devrede olacak. Hız denetimleri artırılarak 11 gün boyunca yapılmaya devam edilecek. Sivil radar ekibi, bayram tatili süresince şehrin ana arterleri, kaza sayısının fazla olduğu yerler ve işlek caddeleri ile giriş-çıkış noktalarında görev yapacak. Bayram nedeniyle artan araç ve yaya sayısını hiçe sayarak gaza yüklenen sürücüler, radar kameralarından kaçamayacak.  





 

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İ.ÖZCAN 13 saat önce

CEZA YAZIP BAYRAMI MİLLETİN BURNUNDAN GETİRMEYİN..!

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