Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri’nin ilki 31 Ağustos’ta yapılacak

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl birincisi düzenlenecek Elbistan-Pınarbaşı Kültür ve Sanat Şenlikleri’yle ilgili nihai değerlendirme toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, HEM Müdürü Faruk Doğan, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Şoförler Odası Başkanı Selahattin Atalay, Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Cuma Bal, Ameliyathane Teknikerleri Derneği Başkanı Funda Aytaç ve mahalle muhtarları katıldı.

Şenlikte yer alacak etkinliklerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şenliğin Elbistan’ın tanıtımı noktasında önemli bir başlangıç olacağına işaret etti.

Şenliklerin, önümüzdeki yıldan itibaren festivale dönüşmesi için de girişimlerin olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, “Yaklaşık 1 ay kadar önce Kahramanmaraş Dernekler Federasyonumuz ve İstanbul Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonumuzun Ağustos ayı sonlarında bir festival yapmak istediklerini bizlere iletmişlerdi. Bu konuda da belirli bir hazırlık yapmışlardı. Biz de bu hazırlıklar doğrultusunda bugün bir toplantı düzenledik. Elbistan’ın tanıtımı için organize edilmesi planlanan bu festivalle ilgili de bugün bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Bu yıl zamanın biraz kısıtlı olmasından dolayı bu yıl için ‘Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri’ adı altında 31 Ağustos tarihinde Elbistan’ı tanıtacak; tarihi ve kültürel misyonuna ve coğrafi güzelliklerine işaret edecek, tüm bunları tanıtmamıza vesile olacak bir organizasyon yapacağız. Önümüzdeki yıl yapabileceğimiz festivalin de hazırlıklarını konuştuk. O noktada da bir tertip komitesi oluşturduk. Zaman içerisinde de gerekli çalışmaları yapacağız.

Elbistan’ın tanıtımı anlamında önemli bir başlangıç yapılmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıllardan itibaren de değer kazanacak. Önemli bir çalışmaya imza atmış olacağız. Destek veren federasyonlarımıza, Belediye Başkanımıza, sivil toplum ve meslek odalarımızın temsilcileri ile kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan’ın marka değeri kazanması gerektiğine dikkati çekerek, “Elbistan’daki tüm sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, bu konuya gönül vermiş dostlarımızla beraber şehrimizin tanıtılması, bundan sonraki süreçlerde yapılacak olan etkinliklerin planlanması adına verimli bir toplantı oldu. Bu etkinlikle, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek daha kapsamlı programların da testini yapmış olacağız. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Elbistan’ın marka değeri kazanması, küresel vizyonuna katkıda bulunması amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün, iş dünyamızın bu anlamda gerekli olan desteği esirgemeyeceğine eminim. Bu etkinliğin, birleştirici bir organizasyon olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Cuma Bal, şenlikle Elbistanlılık ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Bal, “Elbistan’ın dışında Elbistan hasreti ile tutuşan dernekler federasyonunu temsilen buradayız. Doğduğumuz topraklara katkı sunmak adına bir çalışmamız olacak. En uzun yol, bir adımla başlar. Biz de birkaç yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonraki süreçte de ağustos ayının ilk ya da ikinci haftasında yurt dışındaki hemşerilerimiz ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki hemşerilerimizin kucaklaşmasını sağlamak istiyoruz. Elbistanlılık ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.











