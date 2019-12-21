Elbistan, pazartesiden itibaren kara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elbistan’da kar yağışı, 23 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Tahminlere göre, yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölümünde beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. 3 iklimin kesiştiği nokta olan Elbistan’da da hafta başından itibaren kar yağışının etkili olacağı tahmin edildi. Pazartesi günü başlayacak kar yağışı, Cuma gününe kadar bölgeyi etkisi altında tutacak. Kar yağışı nedeniyle, gündüz sıcaklıklarında düşüş yaşanırken geceleri ise termometreler -4 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği belirtildi.