Elbistan Park Hotel’den yeni konsept

Elbistan Park Hotel, toplantıdan toplantıya koşturan insanlara, kablosuz internetten ferah salonlara, toplantı sonrası dinlenme mekanlarından her türlü teknolojik donanıma kadar, en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Elbistan’ın şehir merkezinde bulunan Elbistan Park Hotel, son zamanlarda toplantı ve kongre turizmine ağırlık veren oteller arasına girmeyi başardı. Elbistan Park Hotel toplantılarını rahat bir şekilde geçirmek isteyenler için güzel, nezih ve ferah ortam sunuyor.

Elbistan Park Hotel, iş toplantılarında ve yemekli organizasyonlarda, farklı konseptteki toplantılarda ideal etkinlik mekanı olarak hizmet veriyor. Elbistan’ın en büyük etkinliklerine ve kongrelerine ev sahipliği yapan Elbistan Park Hotel, deneyimli ekibiyle tüm toplantı ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor. Bilgisayar, internet erişimi, ofis donanımı, fotokopi, tepegöz, projektör, video-DVD oynatıcı telefon ve faks hizmetleri vererek, ofisiniz ile entegrasyonunuzu en üst seviyede sağlıyor.

Elbistan Park Hotel, toplantı veya kongre için gelen misafirlerin, modern donanımlara sahip spor ve SPA merkezi, ısıtmalı ve kapalı yüzme havuzu, 1 adet masaj odası, buhar odası, Türk hamamı, sauna ve fitness salonu ile en iyi şekilde rahat etmeleri için en iyi ortamı sunuyor.

Elbistan Park Hotel; pandemi sürecinde, misafirlerin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında, misafirlerin tesise girişi sırasında HES Kodu sorgusu yapıyor, pandemi ile yeni normalleşme sürecinde turizm için çeşitli tedbirleri titizlikle yerine getiriyor.







Güvenli hotel sertifikasına sahip olan Elbistan Park Hotel, konuklarına en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçlayarak, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Göksun, çevre il ve ilçelerde yaşayan tüm insanları ağırlamaya hazır.