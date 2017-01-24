Elbistan Ovası, ‘tarımsal sit alanı’ oldu

Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovası, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla artık resmen ‘büyük ova koruma alanı’ oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, tarım arazilerinin korunması amacıyla başlattığı ‘büyük ova’ projesi çerçevesinde, ‘büyük ova koruma alanı’ ilan edilen bölgeler belli oldu. Türkiye genelinde 49 ildeki 141 ovayı kapsayan ve söz konusu ovaların ‘tarımsal sit alanı’ gibi korunmasını öngören karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Kahramanmaraş’ta 4 ayrı bölge belirlendi. Kahramanmaraş Ovası, Narlı Ovası, Türkoğlu Ovası ve Elbistan Ovası, büyük ova koruma alanı ilan edilen 141 ovaya dahil edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, toplam alanı yaklaşık 3 bin kilometrekare olan Elbistan Ovası’nın güney sınırı İğde Mahallesi olarak belirlendi. Batıda ise Kalealtı Mahallesinin dahil edildiği sınırlar, kuzey ve kuzeybatı ekseninde ise Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’ne kadar dayandı. Büyük ova koruma alanının doğu ve güneydoğu sınırları ise Elbistan-Malatya karayolunun kuzeyinde kalan bölge olarak belirlendi. Karara göre, 49 ilde yer alan ve ortalama eğimi yüzde 8'den az olan, 10 hektardan büyük planlı alanlar hariç büyük ova sınırları içerisinde kalan tüm araziler, büyüklüklerine bakılmaksızın büyük ova statüsüne dahil edildi. Büyük ovaların sınırları ise, toprak, iklim, topografya ve ekolojik özellikleri, tarımsal üretim potansiyeliyle ilgili kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Karara göre, mevcut yerleşimler muhafaza edilecek, nüfus özelliklerine dayanılarak yerleşim yerlerinin etrafında gelişme alanı belirlenecek. Belirlenen alanların dışında yeni yerleşimlere ise kesinlikle izin verilmeyecek.