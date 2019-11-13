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Elbistan OSB’nin kanalizasyon altyapı sorunu çözülüyor

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret ederek, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kanalizasyon altyapısındaki sorunu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan OSB’nin kanalizasyon altyapı sorunu çözülüyor

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ve talepleri ile ilçe için yapılabilecek iş ve işlemler hususunda bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, OSB’deki kanalizasyon altyapısının yapılması oldu. Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon alt yapısının 4,5 kilometre daha uzatılarak organize sanayi girişine kadar götürülmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından gerekli alt yapı çalışmalarının başlatılacağı bilgisi ve sözünü aldıklarını ifade etti.

Kaymakam Demir, “Uzun yıllardır bekleyen bir hususta bizi kırmayarak çözüm noktasında Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Başkanlığına gerekli talimatları vererek ilçemize katkı sunan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz. Bu sorunun çözümü ile su ve kanalizasyon alt yapısının ilçemize ve sanayi yatırımcısına hayırlı olmasını dilerim” dedi.


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