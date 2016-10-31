Elbistan OSB’de fabrikalar yükselmeye başladı

Toplam alanı 112 hektardan oluşan Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), 57 hektarlık 1. Etabında yatırım yapmak amacıyla ruhsat alan firmalar inşaat çalışmalarına başlarken, fabrika inşaatları da yükselmeye başladı.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk etabı olan 57 hektarlık alandan 24 firmaya arsa tahsisi yapıldı. Arsa tahsisi yapılan firmalar gerekli işlemlerini tamamlayıp, ruhsat alanlar ise inşaat çalışmalarına başladılar.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, bazı firmaların yatırım için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, bazılarının ise işlemlerini tamamlayarak, fabrika için gerekli olan yapıların imalatına başladıklarını kaydetti.

Paksoy, ilk etap OSB alanından şuana kadar 24 firmaya arsa tahsisinin yapıldığını dile getirerek, firmaların ihtiyaç duydukları ölçülerde fabrika inşaatlarını yaptıklarını, yakın bir zamanda fabrikalarda üretim faaliyetlerinin de başlayacağını söyledi.

Elbistan’da Organize Sanayi Bölgesi’nin kolay kurulmadığını, yıllar süren çalışmaların ardından, ilçedeki istihdama en önemli katkıyı sağlayacak olan tesislerin burada yükselmeye başladığını anlatan Paksoy, gelecek için umutlu olduklarını ifade etti.

Paksoy, “OSB’nin ilk etabındaki yatırımlar başlamış durumda. Fabrika inşaatları yükselmeye başladı. OSB ruhsat işlemleri kolay işler değil. Bazı firmalar şuanda yatırımlarına başladılar ve fabrika inşaatları yükseliyor. Bu yatırımlar Elbistan OSB için referans olacaklar ve diğer yatırımcılar da buraya yönelecekler” dedi.