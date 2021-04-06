Elbistan OSB’de 1000 fidan toprakla buluşturuldu

Elbistan’ın daha yeşil bir doğaya sahip olması için başlatılan ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Yaklaşık 2 yıl önce Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde 37 dönümlük alana, çamın yanı sıra yaban armudu, badem, ceviz, alıç, at elması gibi meyve fidanların da dikildiği Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) koruma bandında kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması daha yapıldı. Bölgeye 1000 adet çam fidanı dikildi. Fidan dikme etkinliğine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgay Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, OSB Müdürü Sefa Demir, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Organize ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçenin geleceği açısından dikilen her bir fidanın önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Elbistan’da, ağaçlandırma hususunda son yıllarda artan bir hassasiyet olduğuna dikkati çeken Kaymakam Demir, “Organize Sanayi Bölgemizin çevre koruma bandında ağaçlandırma faaliyeti icra ediyoruz. Son dönemde el birliği ile ağaçlandırma bir hassasiyet var. Her şey daha güzel ve daha yeşil bir Elbistan için. Elbistan OSB’miz de önemli bir ivme yakaladı. Güzel çalışmalar icra ediyoruz burada. Bu ağaçlandırmayla da çevresel anlamında OSB’mize güzel bir renk katacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize inşallah güzel bir miras bırakmak için üstümüze düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğe katılanlara ve ilçemizin ağaçlandırılması noktasında katkı sunan tüm hemşerilerimiz ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy ise, “Organize Sanayi Bölgemizde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yıl da böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Hem şehrimizin güzelliğine hem OSB’mizin güzelliğine katkı sunacak hem de orman varlığımızı artıracak bir çalışma yapıyoruz. Fidan dikme çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. OSB’ye yatırım yapacak firmalara da çağrıda bulunuyoruz. Teşvikler noktasında 6.bölgeye girdiğimiz takdirde tekstil başta olmak üzere birçok fabrikanın yatırıma geçmesini sağlamış olacağız. Böylece işsizlik oranı da düşmüş olacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, “Güzel Elbistan’ımızın her bir noktasına, mahallesine el birliği ile fidan dikiyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızdan, çocuklarımızın geleceği ve şehrimiz için çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikme programının ardından katılımcılara çorba ve simit ikramında bulunuldu.