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Elbistan Ortaokulu, satrançta bölge birincisi oldu

Elbistan Ortaokulu satranç takımı öğrencileri, Adıyaman’da düzenlenen Okullararası Yıldızlar ve Gençler Kız, Erkek Satranç Grup yarışmalarında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Elbistan Ortaokulu, satrançta bölge birincisi oldu

Okullararası Yıldızlar ve Gençler Kız, Erkek Satranç Grup yarışmaları 9-12 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda sona erdi. 4 gün süren turnuvada 13 ilden 30 takım ve 162 sporcu mücadele etti. Elbistan Ortaokulu satranç takımı, yıldız kızlar kategorisinde yarışmada yerini aldı. 6 maçın 6’sını da galip tamamlayan Elbistan Ortaokulu satranç takımı öğrencileri, bölge şampiyonu oldu. Elbistanlı öğrenciler, 9-13 Haziran tarihleri arasında Karaman´da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde bölgemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil edecek.





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Aylin Gürünlüoğlu 7 gün önce

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