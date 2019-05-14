Elbistan Ortaokulu, satrançta bölge birincisi oldu

Okullararası Yıldızlar ve Gençler Kız, Erkek Satranç Grup yarışmaları 9-12 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda sona erdi. 4 gün süren turnuvada 13 ilden 30 takım ve 162 sporcu mücadele etti. Elbistan Ortaokulu satranç takımı, yıldız kızlar kategorisinde yarışmada yerini aldı. 6 maçın 6’sını da galip tamamlayan Elbistan Ortaokulu satranç takımı öğrencileri, bölge şampiyonu oldu. Elbistanlı öğrenciler, 9-13 Haziran tarihleri arasında Karaman´da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde bölgemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil edecek.











