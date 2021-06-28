Elbistan, Nurhak ve Edebiyat Yolu’nda 3 ayrı kaza

Elbistan, Nurhak ve Edebiyat Yolu tüneller mevkilerinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kaza, Elbistan-Nurhak karayolunda meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atarak ters döndü.

İkinci kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi girişinde yaşandı.

Üçüncü kaza ise, Edebiyat Yolu adını taşıyan Göksun-Kahramanmaraş güzergahında meydana geldi. Tünel içinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil takla attı, diğer otomobil ise hurdaya döndü.

Kazalarda yaralanan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.