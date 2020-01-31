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Elbistan-Nurhak karayolu ulaşıma kapatıldı

Elbistan-Nurhak karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Elbistan-Nurhak karayolu ulaşıma kapatıldı
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 Elbistan-Nurhak karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Elbistan ve bölgeyi sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Elbistan-Nurhak karayolunda da şiddetli tipi sürücülere geçit vermiyor. Karayolları 58.Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tipinin şiddetini arttırması, yol açma çalışmalarının da güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Sürücüler açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Nurhak kavşağında bekleyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu yöne araç geçişine izim vermiyor.

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