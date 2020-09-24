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Elbistan MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO’ya öğretim üyesi alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi alımı için ilana çıktı.

Elbistan MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO’ya öğretim üyesi alınacak
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, bu sene açılan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Meslek Yüksekokulu’na 3 branşta öğretim görevlisi alacak. Söz konusu öğretim üyesi alımıyla ilgili ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Elbistan Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji programına elektrik alanında doktor öğretim üyesi alınacak. Bu programa başvuracak akademisyenlerden elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve rüzgâr, güneş enerjisi ve hidroelektrik santrali alanlarında çalışmaları olma şartı aranacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılında yaşlı bakımı programında ilk kez öğrenci alan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ise, eczane hizmetleri programı ile optisyenlik programı için 2 öğretim üyesi alınacak.

Eczane hizmetleri programı için başvuru yapacak akademisyenlerden farmakoloji alanında doktora yapmış olma şartı istenecek. optisyenlik programı için ise fizik veya fizik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, fizik alanında doktora yapmış olmak ve optik alanında çalışma yapmış olma şartı aranacak.


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