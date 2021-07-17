Elbistan, müzik ve sanat bayramı için gün sayıyor

7 ünlü sanatçı ile pandeminin olumsuz etkilerini silmek için gün sayan Elbistan, düzenlenecek festival ile tarihinin en çok insan girdisini de sağlamış olacak. Elbistan firmalarının yanı sıra Kahramanmaraş’ta bulanan birçok firma da dolaylı ve direk olarak bu festivalden fayda sağlayacak. Yaklaşık 350-400 bin kişinin katılacağı festival seyisinde kadim şehir Elbistan bünyesinde bulundurduğu tüm sektörleri bir anda hareketlendirmiş olacak.

26 Temmuz’da başlayıp 1 Ağustos’ta bitecek olan Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olan Elbistan, Cem Adrian konseriyle start alacak. Festivalde Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç sahne alırken; dev organize Haluk Levent ve Melek Mosso ile son bulacak

Elbistan’daki turizm atağına festival ile hız verirken ilçenin de kültür-sanatı, doğası, tarihi, tarımı ve bilinirliliği de üst seviyeye çıkacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin en önemli değerinin insan olduğuna işaret ederek, “Her memleketin, kentinin değerlerini, güzelliklerini çevresine, bölgesine ya da dünyaya tanıtmak için kullandıkları bir takım argümanlar var. Çeşitli ürünlerle ilgili festivaller yapıyor. Bir şekilde şehirlerini tanıtıyorlar. ‘Elbistan nasıl tanıtılmalı?’ sorusunun cevabını bulmak için birçok fikir ortaya atıldı. Lavanta festivali, ayçiçeği festivali gibi öneriler oldu. En güzel öneri ise, Elbistan Festivali’nin Elbistanlı insanlar ve gurbetçiler için yapalım fikrinde karar kıldık. Çünkü Elbistan’ın sahip olduğu en güzel değer Elbistanlılık. Nüfusumuz kadar bir nüfus, yurtdışında yaşıyor. O insanlar, orada mücadele ediyorlar. Hem bizi temsil ediyorlar hem de bu mücadele sonucunda elde ettikleri kazançları kendi topraklarında yatırıma dönüştürüyorlar. Bizim ana temamız insanımız. İnsanlarımızın onuruna bir festival düzenlemek istedik. Bizim en güzel lansmanımız ve en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım” dedi.