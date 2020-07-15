Elbistan Müftülüğü vekâletle kurban standı açıldı

Her yıl yurt içinde 81 il ve ilçelerimizde, yurt dışında 149 ülkede, 439 bölgede milyonlarca Müslüman’a kurban eti ulaştıran ve İslam dünyasının en büyük yardım kuruluşu olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da varlıklı Müslümanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için faaliyetlerine devam etmektedir. ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yaklaş’ sloganı ile yola çıkan vakıf gönüllüleri bilhassa evinde birden fazla kurban kesen veya yakın çevresinde fakir bulunmayan Müslümanların emanetlerini yerlerine ulaştırmak üzere yardımcı olacaklarını belirterek kurmuş oldukları stantta vekaletleri almaya başladılar.

Elbistan Müftülüğü de, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında vatandaşlara bilgi vermek ve vatandaşların emanet kurbanlarının yerlerine ulaştırılması hususunda yardımcı olmak amacıyla Uzun Çarşı-Çarşı Atik Camii arasında stant açtı. Vekâletle kurban standı, 17-30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek.