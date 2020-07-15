banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Müftülüğü vekâletle kurban standı açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonu çerçevesinde Elbistan İlçe Müftülüğü tarafından vekaletle kurban standı açıldı.

Elbistan Müftülüğü vekâletle kurban standı açıldı
banner17
banner43

Her yıl yurt içinde 81 il ve ilçelerimizde, yurt dışında 149 ülkede, 439 bölgede milyonlarca Müslüman’a kurban eti ulaştıran ve İslam dünyasının en büyük yardım kuruluşu olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da varlıklı Müslümanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için faaliyetlerine devam etmektedir. ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yaklaş’ sloganı ile yola çıkan vakıf gönüllüleri bilhassa evinde birden fazla kurban kesen veya yakın çevresinde fakir bulunmayan Müslümanların emanetlerini yerlerine ulaştırmak üzere yardımcı olacaklarını belirterek kurmuş oldukları stantta vekaletleri almaya başladılar.

Elbistan Müftülüğü de, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında vatandaşlara bilgi vermek ve vatandaşların emanet kurbanlarının yerlerine ulaştırılması hususunda yardımcı olmak amacıyla Uzun Çarşı-Çarşı Atik Camii arasında stant açtı. Vekâletle kurban standı, 17-30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Müftülüğü Vekâletle Kurban Standı Açıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandas 3 hafta önce

Ne Kızılay a,ne diyanete kurban bağışı yapmayacağım.
Güven zor kazanılan bir duygudur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Sert 3 hafta önce

Asla bağış yapmam ! Ben, yapacağım hayrımı bizzat elimle ilgili kişilere teslim ederim. Bağışımın yerine ulaştığından emin olmam gerek...Sanırım ne demek istediğim anlaşılmıştır !

Cevapla
Beğenmedim! (0)