Elbistan Müftülüğü kurban bağış standı açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyen vatandaşlar, Elbistan Müftülüğü tarafından Uzun Çarşı girişinde açılan ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ standında din görevlilerine bağış yapabilecekler.

Kurban bağış standı ile ilgili olarak Elbistan Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızla işbirliği içerisinde dini esaslara uygun, güven ve emanet bilinci ile hareket ederek dünyanın dört bir yanında kurban sevincini kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Kurmuş olduğumuz profesyonel ve teknolojik alt yapı ile her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı adım adım takip ediyor, vekâletle kurban organizasyonunun tüm süreçlerini bizzat gönüllü ve görevlilerimiz nezaretinde yürütüyor, dini esaslara uygun bir şekilde keserek dağıtımını yapıyoruz.

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlediğimiz 2020 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonu kapsamında vakfımıza emanet edilen 557 bin 311 hisse kurbanı yurtiçinde 430 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerika’nın da aralarında bulunduğu 74 ülkenin 308 bölgesinde keserek hayırseverlerimizin emanetlerini kardeşlerimize ulaştırdık” denildi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2021 yılı vekaletle kurban bedelinin, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olduğunu hatırlatan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye’de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. “Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir.”

TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin vatandaşlarımız Uzun Çarşı girişinde açılan stantta din görevlilerine bağış yapabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerdir. Bununla birlikte vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca ilçe müftülüğü, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.

TDV’nin 1003 şubesinden biri olan Elbistan Müftülüğü standında hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir. Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını, yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbî şükranlarımızı arz ediyoruz. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını; dünyada da iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”