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Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalışmalara başlıyor

Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik olarak yapılacak çalışmalarına başladı.

Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalışmalara başlıyor
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Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ve Gençlik Koordinatörleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokoller çerçevesinde, geçen yılın değerlendirilmesi ve yeni sezonda yapılacak çalışmaların kapsamı ve usullerini istişare etmek üzere Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Verimli ve oldukça samimi geçen toplantıda geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin maddi ve manevi yönden iyi eğitilmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ailelerine, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa faydalı birer birey olmaları yönündeki çalışmaların el birliğiyle yapılmasının daha bereketli sonuçlar doğuracağı üzerinde mutabık kalındı. Aynı zamanda gençlerimizin maruz kaldığı olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması hususları dile getirildi. Geleceğimiz olan yavrularımızdan umutlarımızın da kaygılarımızın da ortak olması hasebiyle çalışmaların da el birliği ile olmasının daha verimli sonuçlar alacağı üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.


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