Elbistan Müftülüğü, ‘Evliliğe İlk Adım’ seminerleri verecek

Nişanlı ve yeni evli çiftlere özel olan seminerlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Kur’an ve sünnet ışığında, sahih dini bilgiler, sosyolojik, psikolojik bilgi ve veriler ile eğitim projemizi yürüteceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgi eksenindeki rehberlik çalışmaları olduğunu belirten Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Aile kurulurken sağlam temeller üzerin inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve devamının sağlanması için çalışmalarımızı yeni dönemde de başlatıp icra edeceğiz. Bunu başlatabilmemiz için evliliğe ilk adım projesi için evlenecek ve yeni evli çiftlerden (evliliğinin ilk 5 yılında olanlardan) kayıt almaya başlıyoruz. Seminerler, Elbistan Müftülüğü Nikah Salonunda verilecektir. Seminerler 19 Ekim 2019 Cumartesi başlayıp 4 hafta boyunca Cumartesi günleri saat 10.00-12. 00 arası verilecektir. Seminerlerimize katılan çiftlerimize, Evliliğe İlk Adım kitapçığı, katılım belgesi ve Müftülüğümüzce hediyeler verilecektir. Elbistan İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuza şahsen gelerek veya 0344 413 55 14 numaralı telefonumuzdan bize ulaşırlarsa çiftlerimizin kayıtlarını alabiliriz.

Kur’an ve sünnet ışığında, sahih dini bilgiler, sosyolojik, psikolojik bilgi ve veriler ile eğitim projemizi yürüteceğiz. Ailenin içerisinde bulunan kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıyoruz. Evliliğe ilk adım projesinde, evliliğe hazırlanan ve evliliğin ilk 5 yılında olan çiftlere yönelik bir eğitim olacak. Sevgi, merhamet, adalet, emanet bilinci gibi aileyi yakından ilgilendiren, ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla 8 konu başlığında evliliğe ilk adım seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Seminerdeki konu başlıkları hakkında da bilgi veren Müftü Kılınç, “Ahirete uzanan birliktelik, nikah ve sorumluluklarımız, ailemin iletişim dili, ailede iffet ve mahremiyet, yuvamız merhamet ocağı olsun, çocukla şenlenen yuvalar, evlilikle büyüyen ailem, çevre bilinci ve tüketim ahlakı olarak sekiz başlıkta eğitim vermeye çalışacağız. Eğitimi, haftada 2 saat olmak üzeri toplam 4 haftada tamamlamayı planlıyoruz. 4 haftalık eğitimin tamamlanmasının ardından başvuran başka gruplarla eğitimler devam edecek. Uzun soluklu bir eğitim hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

‘Huzurlu aile, güçlü toplum, güvenli gelecek, mutlu yuvalar kurulacak, boşanmalar son bulacak’ sloganı ile hareket edeceklerini belirten Müftü Kılınç, şöyle konuştu:

“Elbistan Müftülüğü olarak ‘huzurlu aile, mutlu toplum ve güvenli gelecek, mutlu yuvalar kurulacak, boşanmalar son bulacak sloganıyla yola çıkıyoruz. Aileyle ilgili pek çok kurum çalışıyor ve ‘biz de burada varız’ diyoruz. Ülkemizde, milli ve manevi değerleri anlatma-aşılama noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının inşa ettiği görev göz ardı edilemez bir gerçek. Aileyle ilgili çalışan bütün kurumlar el ele verdiği takdirde bu alanda yaşanan, insanı derinden etkileyen hadiselerin biraz daha azalacağını ümit ediyoruz.

Evlendirme Dairesi ile ortak çalışma gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz, Şu an alt yapısını hazırlamaktayız. Bir de Elbistan İlçe Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosunda, aile huzursuzlukları ve aile geçimsizliklerine yönelik hizmet, halen verilmektedir. Dileyen herkes eğitime dahil olabilirler ama evliliğe ilk adım semineri için gereken şartları taşımayan çiftlerimiz de büroya gelebilirler, biz orada hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Aile yapısındaki bozulmalara işaret eden Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Elbistan olarak 150 binlere varan nüfusumuzla ve köylü-kentli birbirine karışmış mozaik bir kültürümüzle bu çalışmaya çok ihtiyaç vardır. Bu demografik yapıya baktığımız zaman, bu tür çalışmalar kaçınılmazdır. Ailelerde, maalesef genel bir çatırdama söz konusu. Aslında aile sadece Elbistan’da çözülmüyor, aile dünyada da çözülüyor. Biz bu gerçekle bu soruna bakıyoruz. Ama aile çözülürken o bağları birbirine kenetleme noktasında, manevi rehberlik ve kültürel değerlerimizin çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Evliliğe İlk Adım Seminerleri projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı zamanda evlenecek nişanlı çiftlerimizin, yeni evli olanlarımızdan evliliğinin ilk 5 yılında olanları, ivedilikle müftülüğümüze bekliyoruz. Anne-babaların, kayınvalide ve kayınpederlerin de bu noktada genç çiftlere yardımcı olmasını istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.