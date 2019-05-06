Elbistan MTAL öğrencileri, projelerini sergiledi

Okulun spor salonundaki sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Ceran, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak, Mal Müdürü Kamer Can, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen toplam 25 proje içerisinde, yine TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olan Tekerlekli Sandalye Aparatı (TESAP) projesi, Izaytır adı verilen yeni nesil tarım aleti projesi, e-yoklama, akıllı kronometre, organik sera gibi özel çalışmalar yer aldı. Projeleri tek tek gezen davetliler, öğrencilerden çalışmalarına yönelik bilgiler aldılar. Öğrencilerin, danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süren çalışmaları sonucunda hazırladıkları eserler katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Asım Koçak, sergilenen projelerin, öğrencilerinin kendi tasarımları olduğunu söyledi. Fuarda 25 proje yer aldığını belirten Koçak, öğrencilere, danışman öğretmenlerine ve katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, fuarda sergilenen projelerin büyük emek verilerek yapıldığını ifade ederek, “Elbistan’daki öğrencilerimizin proje tabanlı düşünmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki birçok okulumuzda TÜBİTAK 4006 projesini uyguluyoruz. Tamamen öğretmenlerimizin kontrolünde, öğrencilerimizin hazırladığı projeler TÜBİTAK onayından geçtikten sonra belli günlerde sergilenecek. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah daha geniş manada ilçe bazlı bir bilim fuarı ile bunu taçlandıracağız” dedi.















