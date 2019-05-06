banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan MTAL öğrencileri, projelerini sergiledi

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı proje sergisi açıldı.

Elbistan MTAL öğrencileri, projelerini sergiledi

Okulun spor salonundaki sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Ceran, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak, Mal Müdürü Kamer Can, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen toplam 25 proje içerisinde, yine TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olan Tekerlekli Sandalye Aparatı (TESAP) projesi, Izaytır adı verilen yeni nesil tarım aleti projesi, e-yoklama, akıllı kronometre, organik sera gibi özel çalışmalar yer aldı. Projeleri tek tek gezen davetliler, öğrencilerden çalışmalarına yönelik bilgiler aldılar. Öğrencilerin, danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süren çalışmaları sonucunda hazırladıkları eserler katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Asım Koçak, sergilenen projelerin, öğrencilerinin kendi tasarımları olduğunu söyledi. Fuarda 25 proje yer aldığını belirten Koçak, öğrencilere, danışman öğretmenlerine ve katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, fuarda sergilenen projelerin büyük emek verilerek yapıldığını ifade ederek, “Elbistan’daki öğrencilerimizin proje tabanlı düşünmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki birçok okulumuzda TÜBİTAK 4006 projesini uyguluyoruz. Tamamen öğretmenlerimizin kontrolünde, öğrencilerimizin hazırladığı projeler TÜBİTAK onayından geçtikten sonra belli günlerde sergilenecek. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah daha geniş manada ilçe bazlı bir bilim fuarı ile bunu taçlandıracağız” dedi. 







banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hacı 2 hafta önce

ögrenciden çok kendini gösteren ögretmen var hayırdır farklı hesaplarmı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ATL mezunu 2 hafta önce

İnşAllah yakın zamanda daha iyileride olur.Son zamanlarda meslek lisesi mezunlarının lisansa yerleşmesi ve bu tarz projeler bizi gururlandırıyor.Eski bir meslek lisesi mezunu olarak gurur duydum.Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119