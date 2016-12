Elbistan, ‘Milli Tarım’ projesinin hayvancılık desteğinde kapsam dışı kaldı

Özellikle büyükbaş hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Elbistan, ‘Milli Tarım’ projesinin bu alanda sağladığı imkan ve desteklerden faydalanamayacak.

Elbistan’ın bu önemli destekten kapsam dışı bırakılmasına anlam veremediklerini belirten Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, “Büyükbaş hayvancılıkta kendini ispatlamış bir bölgeye haksızlık yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Milli Tarım Projesi'nin ülkedeki hayvancılık sektörüne büyük katkı sunması beklenen 'Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli'nin detayları, ortaya çıktı. Bu yeni modelle birlikte 25 ilde "mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri" oluşturulacak. Böylece meralar tekrar ülke hayvancılığına kazandırılırken, mera hayvancılığında da besi hayvancılığına büyük destek verilecek. Söz konusu bölgeler ise; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerini kapsayacak.

Mera hayvancılığı yetiştirici bölgelerinin kurulacağı 25 ilde, mevcut olan işletmelerin alt yapıları iyileştirilecek. İşletmelerin ölçeği büyütülerek, inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek. Diyelim ki üreticinin 5 hayvanı var bunu 200'e çıkarmak istiyor. 200'e kadarki besilik canlı hayvan alımlarına devlet yüzde 30 hibe verecek. Bu 25 ilde oluşturulacak mera hayvancılığı yetiştirici bölgelerinde buzağılara normalden 200 lira daha fazla destek verilecek. Normalde buzağı desteklerinde suni tohumlama olmadan normal doğan buzağıya 350 lira, suni tohumlamadan doğmuşsa 500 lira, yerli sperma kullanılmışsa 550 lira destek verilirken, bu bölgelerdeki buzağılara 750 lira destek verilecek.

Damızlık hayvan temini sorununu ortadan kaldırmak için de 32 ilde damızlık düve üretim merkezleri kurulacak. Damızlık düve üretim merkezleri de Damızlık Yetiştirici Birlikleri tarafından kurulacak. Bunlar kendi üyelerinin işletmelerindeki damızlık değeri yüksek buzağıları toplayacaklar, buralarda besleyecekler, tohumlayacaklar, sağlık testlerinden geçirecekler. Pedigrili ve sağlık sertifikalı damızlık düve yetiştirecekler. İhtiyaç sahipleri de artık ithalat yerine bu merkezlerden düvelerini alacaklar. Damızlık düve üretim merkezleri ise Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde kurulacak.

Milli Tarım projesinin Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli’yle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, projede Elbistan ve bölgesinin yer almamasının hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Elbistan’la sınır olan kayseri, Sivas ve Malatya illerinin projeye dahil olmasına rağmen Kahramanmaraş’ın ve dolayısıyla da Elbistan ve bölgesinin kapsam dışında kaldığını üzüntü ile öğrendiklerini anlatan Ergüç, “Üst yanımızda bulunan Sivas var, yanımızdaki Malatya var, Kayseri var ama ortada kalan Kahramanmaraş ve Elbistan yok. Buna anlam veremedik. Büyükbaş hayvancılıkta kendisini ispatlamış bir bölge neden kapsam dışında kaldı? Bölgemize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Sadece Elbistan’da 100 bin dönüme yakın mera alanı bulunduğunu kaydeden Ergüç, çevre ilçelerle birlikte bu rakamın kat be kat arttığını ifade ederek, “Bölgemiz, mera besiciliği noktasında oldukça elverişli bir yapıya sahip. Eğer, ‘Milli Tarım’ projesi kapsamında bölge besicimiz destek kapsamına alınırsa bu alanda örnek yatırımlara ev sahipliği yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması da planlanan Elbistan’ın uzun yılların verdiği besicilik tecrübesi olduğunu hatırlatan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, “Elbistan’da yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. 1000’e kadar da irili ufaklı besi çiftliği mevcut. Her geçen gün de bu sayıya yeni ve modern tesisler ekleniyor. Elbistan’ın potansiyeli tüm Türkiye’de biliniyor. Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak, bölgemizin de yeni modelden yararlandırılmasını istiyoruz. Besiciye verilen desteğin, bölge ve ülke ekonomisine katkı olarak geri döneceği yerlerin başında Elbistan gelecektir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik’ten destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.