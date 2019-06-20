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Elbistan MHP’den İstanbul çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Hemşehri Harekatı’ kapsamında yenilenen seçimler için İstanbul’da hemşerileriyle kucaklaştıklarını söyledi.

Elbistan MHP’den İstanbul çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek çalışmaları için başlattığı ‘Hemşehri Harekatı’ kapsamında Anadolu’nun birçok teşkilatıyla birlikte Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez ve MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar ile birlikte İstanbul’a gitti.  Başkan Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.  

Başkan Kılıç, İstanbul’da hemşeri buluşmaları düzenlediklerini belirterek, “Gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse özelde hemşerilerimizle buluşup, hasret gideriyoruz. Derneklerimiz aracılığıyla hazırlanan programlara katılım sağlayarak 23 Haziran’da Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım Bey’in seçimleri kazanması için MHP teşkilatları olarak yoğun bir çaba ve gayretin içindeyiz” dedi.









Yerel Manşetler
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Bozkurt 7 saat önce

Akkurtlara bak Elbistan'ı hallettiler şimdi İstanbulda Akp yalakalığındalar.TCyi tabeladan söküp, milliyetçiliği ayaklar altına alıp,apo ya sayın diyenlerle oluşunuzu nasıl kendinize yediriyorsunuz.

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vtd 7 saat önce

hemşeri harekatıymış vatandaşın üzerinden götürme harekatı!!!!! oradaki kişiler ceplerinden mi yiyip içiyor

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Elbistanlı 7 saat önce

Belediye başkanına bak Elbistanın sorunlarını çözdü şimdi İstanbulu kurtarmaya gitmiş.

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Muhammet 6 saat önce

Komiksiniz gerçekten komik.ateşinizmi var ki curmunuz olsun ilkesiz seviyesiz omurgasız bir parti haline geldiniz bugün kara dediğinize yarın ak diyebiliyorsunuz istanbulda sizi kim dinleyecek sanıyorsunuz hangi kültürel altyapınizla insanları ikna edeceksiniz MHP merhum TÜRKEŞ' in partisi olmaktan çoktan çıktı uzatma der gibisiniz uzatmiyorum zaten üst yonetiminiz istanbula dillere destan bir giriş yaptı o ayıp size yeter

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Mehmet 7 saat önce

Siz ne kadar güzel insansiniz işte bu birlikler çok güzel. Akp mhp ülkenin temel taşı olduğunu gösterdi. Allah yardımcınız olsun

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