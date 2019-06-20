Elbistan MHP’den İstanbul çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek çalışmaları için başlattığı ‘Hemşehri Harekatı’ kapsamında Anadolu’nun birçok teşkilatıyla birlikte Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez ve MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar ile birlikte İstanbul’a gitti. Başkan Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

Başkan Kılıç, İstanbul’da hemşeri buluşmaları düzenlediklerini belirterek, “Gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse özelde hemşerilerimizle buluşup, hasret gideriyoruz. Derneklerimiz aracılığıyla hazırlanan programlara katılım sağlayarak 23 Haziran’da Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım Bey’in seçimleri kazanması için MHP teşkilatları olarak yoğun bir çaba ve gayretin içindeyiz” dedi.

















