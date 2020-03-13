Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finalinde

Küçük çocuklarla engelli bireylerin, ev içindeki yaşamlarını güven içerisinde sürdürmelerini sağlayacak ‘Çocuk ve Engelli Bireyler İçin Güvenli Ortam’ projesi ile birincilik ödülüne layık görülen öğrenciler, Türkiye finaline isimlerini yazdırırken, ‘Akıllı Paspas’ projesi de bölge özel ödülünün sahibi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından bu yıl 51.si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finali, Adana Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 12 alanda 1344 proje başvurusunun yapıldığı Adana Bölge Finali’nde Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknolojik tasarım alanındaki 2 projesi birden yarıştı. Bu projelerden biri, Çağrı Berkay ve Turgut Özcan Göz isimli öğrencilerin danışman öğretmenleri Enver Darılmaz gözetiminde hazırladıkları ‘Çocuk ve Engelli Bireyler İçin Güvenli Ortam’ projesi oldu. Proje, özellikle çocuklarla engelli bireylerin, ev yaşamlarında çeşitli kazalara karşı koruma kalkanına alınmasını sağlıyor. Diğer proje ise, Sefa Çirci, Remzi Uzman isimli öğrencilerin danışman öğretmenleri Mehmet İhsan Genç’in gözetiminde hazırladığı “Akıllı Paspas” projesi oldu. Bu proje ile özellikle spor salonları gibi geniş yüzeyli alanların temizliğini robotik kodlama ile çalışan robot sayesinde yapılabilmesine imkan tanınıyor.

2 özgün proje ile jürinin karşısına çıkan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, büyük bir başarıya imza attı. ‘Çocuk ve Engelli Bireyler İçin Güvenli Ortam’ projesi birinci olarak Mayıs ayında Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. ‘Akıllı Paspas’ projesi ise bölge özel ödülü kazandı.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, proje ekibindeki öğrencileri ve danışman öğrencilerini bu başarılarından dolayı tebrik etti.

Her iki projenin de büyük emek sonucu ortaya çıktığını belirten Kılıç, “2 projeyle birlikte katıldığımız bölge finalinde Elbistan’ı en iyi şekilde temsil ettik. 12 alanda 1344 proje bölge finalinde yer aldı. Okulumuz öğrencilerinin hazırladığı projeler ise teknolojik tasarım alanında yarıştı. Bölge birinciliği ve bölge özel ödülünü kazandık. Bu projelerin hazırlanmasında büyük emek ve özveri var. İnşallah Türkiye finallerinde de istediğimiz başarıyı yakalayacağız. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



