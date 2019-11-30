Elbistan mermeri Çin yolunda

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başta mermer olmak üzere doğal taş potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi halinde milyonlarca dolarlık ihracat kapısı açacağını söyledi. Başkan Gürbüz, “Elbistan, bu konuda bir başarı hikayesi yazma kapasitesine sahip. Topraklarımızın altında yatan bu değerin, dünya piyasasında yer alması için Mermer OSB kurmayı planlıyoruz” dedi.

Elbistan’ın toprakları, oldukça büyük bir mermer zenginliğini barındırıyor. İlçenin yıllardır bilinen bu değerini, en iyi şekilde ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmak isteyen çok sayıda firma, yatırım için tercihini Elbistan’dan yana kullanmaya başladı. Özellikle ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde mermer üretimi için kolları sıvayan 10’a yakın firma bulunuyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin bu yer altı zenginliğini ekonomiye kazandırmak isteyen yatırımcı firmaların yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, Mermer Organize Sanayi Bölgesi kurulması oldu. Bu konuda yatırımcıların görüşlerini önemsediklerini belirten Başkan Gürbüz, yatırımcı dostu bir belediye anlayışı ile hareket edeceklerini vurguladı.

Elbistan, mermerde yatırımcının odağında

Elbistan’daki doğal taş potansiyelinin keşfedilmesi ve gün yüzüne çıkarılmasının ilçe ekonomisine ve istihdama sunacağı katkının ise yadsınamaz boyutta olacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,

“Türkiye, mermerde dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. İhraç edilebilir kalitede mermer potansiyeli sahip olduğu bilinen Elbistan’da bu alandaki yatırımlar, bugüne kadar istenilen düzeyde yapılmamış. Elbistan Belediyesi olarak ilçemizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bir dizi çalışma yürütmüştük. Yatırımcının ilçemize ilgi duyması ve yatırımını bölgemize kaydırması noktasındaki girişimlerimiz meyvesini vermeye başladı. Geniş mermer rezervini barındıran Bakış Mahallemiz, çok sayıda firmanın yatırım odağı haline geldi. Birçok firma, gerekli izinleri alarak üretime başladı. Bu firmaları, yenilerinin de takip edeceğini düşünüyoruz. Sektörün bizlerden beklentileri var. Yerel yönetim olarak bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu konuda da Mermer OSB kurulması için gerekli adımları hızla atacağız. Bu adımlar, hem ekonomimize hem de istihdama büyük katkı sunacak. İnşallah arzu ettiğimiz boyuttaki yatırımlarla Elbistan’ın mermeri, dünyanın birçok kıtasındaki evler ve binaları süsleyecek” şeklinde konuştu.

1 milyon ton üretim ve 100 milyon dolar ihracat hedefi

Elbistan’ın topraklarından yapılacak mermer ihracatında önemli bir pay hedeflediğinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şunları dile getirdi:

“Elbistan’ın bu değerinin, ihracatta en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyoruz. İlçemizden çıkarılan mermerin başta Çin olmak üzere Hindistan, ABD ve Arap ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. Rezerv büyüklüğü ve kalite yönünden bakıldığında ise, hem ilçe hem de ülke ekonomimiz adına ciddi bir ekonomik değere tekabül eden bir varlığı, topraklarımızın altından çıkaracağız. Üretimi yıldan yıla arttırarak 1 milyon ton gibi bir hedef belirledik. Bunun ihracatta değerlendirdiğimizde ise 100 milyon Dolarlık bir rakama ulaşmış olacağız. Elbistan, topraklarında barındırdığı mermer yatakları ile bu hedefi, 3-5 yıl gibi çok kısa süre içerisinde yakalayabilir. Zincir etkisi ile harekete geçireceği diğer sektörleri de göz önünde bulundurduğumuzda yepyeni ufuklara kapı açacak bir ekonomik değerden bahsediyoruz. Bu da ilçe ekonomisin bambaşka bir boyuta taşınması anlamına gelir.”





