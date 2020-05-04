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Elbistan, mayıs ayının ilk haftasını yağmurla geçirecek

Balkanlar üzerinden gelen ve ülke genelinde etkili olacak yağışlı sistem, Elbistan’da da mayıs ayının ilk haftasında kendisi hissettirecek. Elbistan, hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak.

Elbistan, mayıs ayının ilk haftasını yağmurla geçirecek
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Yurdumuz bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem bugün yurdumuzun büyük bölümünde yağışlara neden olurken, 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, Elbistan’da da salı günü etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, hafta boyunca devam edecek. Yağışla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Elbistan’da gece sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklıkları ise 18-21 derece arasında seyredecek.


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