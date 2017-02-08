Elbistan-Malatya Karayolunun proje bedeli 162 milyon lira

Elbistan-Malatya Karayolunun 46 kilometrelik kısmının bölünmüş yol standardında yeniden yapılması ve bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanması amacıyla başlatılan yatırımın proje bedeli, 162 milyon lira olarak açıklandı.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Elbistan ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesine kadar olan 56.15 kilometrelik Elbistan-Malatya Karayolunun 46 kilometrelik kısmı, bölünmüş yol olarak yeni baştan yapılacak.

2015 yılından beri proje, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve istimlak çalışmaları süren Elbistan-Malatya Karayolu, 2017 yatırım programında 162 milyon liralık proje bedeli ile yer aldı. Projenin tamamlanma tarihi olarak 2020 yılı belirtilirken, inşaat ihalesinin ise yapılması bekleniyor.

Karayolları Elbistan 58. Şube Şefliği sınırlarında kalan Elbistan-Darıca Karayolunun, bölünmüş yol ve sıcak karışım asfalt yapılmayan 46.15 kilometrelik kısmında çalışma yapılacak.

Karayolunun 110 kilometre hız ile hizmet sunabilmesi amacıyla yapılması gereken altyapı ve üstyapı çalışmaları projede yer alırken, 3,5 metre genişliğe sahip 2 şeritli olarak düzenlenecek olan bölünmüş yol üzerinde 12 adet tam dönel kavşak, 4 adet altgeçit ile onlarca menfez ve birde köprü bulunuyor.

Proje ile Elbistan-Malatya Karayolunun güzergâhı, Özbek ve Sevdilli kısımlarında yeni bir alana kaydırılacak. Bu sayede keskin viraj ve dik inişler ortadan kaldırıldığı gibi, yolda öncekine göre kısalma sağlanacak.

Proje kapsamında yapımı planlanan ulaşım yolunun 46,15 km uzunluğunda olması öngörülüyor. Yolun yaklaşık 42 kilometrelik kısmı Elbistan sınırlarında, yaklaşık 4 kilometrelik kısmı ise Malatya-Akçadağ İlçesi sınırlarında yer alıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamu yararı gözetilerek ve kamu hizmetine sunulmak üzere planlanan, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri sınırlarında kalan Elbistan-8 Bölge hududu yolunun yapımı kapsamında; halen kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirmesi, bölünmüş yol haline getirilmesi, şerit sayısının arttırılması, bazı bölümlerde ise yol niteliğinin geliştirilmesi ve mesafenin kısaltılması amacıyla az bir kısımda eski yoldan ayrılarak yeni güzergâhta yol yapımı öngörülüyor.



