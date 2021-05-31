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Elbistan-Malatya Karayolunda kaza: 3 yaralı

Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elbistan-Malatya Karayolunda kaza: 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre Arif Y. (37) idaresindeki 25 SD 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Hüseyin Y. (73) ve Fatma Y. (68) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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ElbistanMalatya Karayolunda Kaza: 3 Yaralı