Elbistan, MAKS’a dahil oldu adres bilgileri değişti

Özellikle apartman numarasının değiştiğinden haberdar olmayan vatandaşlar, posta ve kargo hizmetlerinde sorun yaşarken, yeni tabelaların da önümüzdeki günlerde asılmaya başlayacağı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN tarafından Elbistan’daki Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) saha çalışmaları tamamlandı. İlçe merkezindeki tüm mahalleleri kapsayan çalışmalarda henüz açılmayan sokaklar, 4 haneli rakamlar kullanılarak isimlendirildi. Örneğin, Cumhuriyet Mahallesi’nde daha önceden açılmayan sokaklar 7 binli numaralarla başlayacak. Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 bin, Yunus Emre Mahallesi’nde bin, Pınarbaşı Mahallesi’nde ise 5 binli rakamlar kullanılacak. MAKS projesi kapsamında bir önemli değişiklik de ilçedeki apartmanların bina numaralarının yenilenmesi oldu.

Ülke çapında tüm adres kayıtlarının ve nüfus bilgilerinin anlık olarak harita üzerinden görülebilmesini sağlayan MASK projesi ile 112 Acil, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat servislerinin daha etkin olarak çağrılara cevap verebileceği, bunların dışında adres ve konuma yönelik hizmet veren tüm kamu kurumları ile belediyelerde kurumlar arası entegrasyon, bürokratik sürecin azaltılması ve işlemlerde doğruluk ve hızın artmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. MAKS çalışmaları sonrasında adres ve numaralamaya dayalı mevzuat doğrultusunda bulvar, cadde ve sokakların isimlerinde ve yönlerinde değişmeler oldu. Bunlara bağlı olarak binaların dış kapı numaralarında değişiklik yaşandı. Yeni sokak isimleri ve apartman numaraları ile ilgili de tabela değiştirme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

MAKS projesi nedir?

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir. Proje 24 Haziran 2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi ile başlanmış olup 2012 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında ihale edilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Pilot Uygulama Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte 144 yetkili idare (belediyeler, özel idareler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) Mekansal Adres Kayıt Sisteminden faydalanmaktadır.

Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN A.Ş. arasında "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi" işine ilişkin 31.12.2015 tarihinde sözleşme imzalandı.