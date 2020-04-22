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Elbistan koronavirüsten ilk kaybını verdi

Karantinada bulunan Ferhatpınarı mezrasından koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 61 yaşındaki hasta, kalp krizi geçirdikten sonra sevk edildiği Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti.

Elbistan koronavirüsten ilk kaybını verdi
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Karantinada bulunan Ferhatpınarı mezrasından koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 61 yaşındaki hasta, kalp krizi geçirdikten sonra sevk edildiği Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti.

Elbistan’a bağlı Ovacık Mahallesi’nin Ferhatpınarı mezrası, koronavirüs salgını çerçevesinde 13 Nisan günü akşam saatlerinde karantinaya alınmıştı. Yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerini pozitif çıkan aynı ailenin bazı fertleri, Elbistan Devlet Hastanesi enfeksiyon polikliniğinde tedavi altına alınmıştı. Bir süredir hastanede bakanlığın önerdiği tedavileri yapılan hastalardan Lütfü Demir (61), sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan Demir, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi, burada yapılan Demir, koronavirüs için özel olarak hazırlanan 112 Acil Servis ambulansı ile Kahramanmaraş’a sevk edildi. Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Demir’in cenazesinin, Kahramanmaraş’tan getirildikten sonra koronavirüs prosedürleri uygulanarak Ferhatpınarı mezrasında defnedileceği öğrenildi.

Yerel Manşetler
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