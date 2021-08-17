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Elbistan kırmızıya boyanıyor!

Elbistan’da son günlerde artan vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasına yansıyor. Kent genelinde yüksek riski gösteren ‘kırmızı’ renkli alanların sayısı her geçen gün fazlalaşıyor.

Elbistan kırmızıya boyanıyor!
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Elbistan, salgın sürecindeki vaka artışlarında en ciddi artışların yaşandığı bir dönemle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasındaki yoğunluk haritasında da apaçık şekilde görülen vaka artışı, kentin büyük bölümünün yüksek riskli alan olarak tanımlanmasına neden oldu. Güncel vakalarla Eylül 2020’deki durumla karşılaştırıldığında ise haritadaki benzerlik gözlerden kaçmıyor.

Günlük 200’e yakın oranda Covid-19 testinin yapıldığı Elbistan’da, hastanede tedavi görenlerin sayısı 100’e yaklaştı. Bunların büyük bölümü Covid servisinde tedavi altında tutulurken yoğun bakım servislerinde de doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde, vaka sayılarındaki artışın sürmesi ihtimaline karşılık 4.Covid-19 servisinin açılması ile ilgili planlama yapıldığı bildirildi.

Vakalar artsa da ilçede uzun süredir Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmaması, en büyük teselli olarak değerlendiriliyor.

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Elbistan Kırmızıya Boyanıyor
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