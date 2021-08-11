Elbistan Kaymakamlığı’ndan şiddetli yağış uyarısı

Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelinde 11 Ağustos Çarşamba günü akşam ve 12 Ağustos Perşembe günü şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, özellikle dere yataklarından uzak durulması istenerek şöyle denildi:

“İlçemiz genelinde bugün ve yarın şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olası istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması, özellikle dere yataklarından uzak durulması önemle rica olunur.”