Elbistan Kaymakamlığı’ndan ‘salgın’ iddialarına ilişkin açıklama

Şikayetlerin kaynağının tespit edilmesi amacıyla, su ve okullara yemek firmalardan numune alınarak tahlil için laboratuara gönderildiği belirtilen açıklamada, benzer şikayetlerle hastaneye başvuran öğrencilerden 12’sinin tedavilerine yatarak devam edildiği ve sağlık durumlarının da iyi olduğu hatırlatıldı.

Elbistan’da, 4 değişik okulda eğitim gören 120 öğrenci, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Öğrencilerden 108’i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken 12’sinin tedavisinin yatarak sürdürülmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan 12 öğrencinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin benzer şikayetlerle hastaneye başvurmasının ardından kamuoyundaki salgın vakası olduğu yönündeki iddialar üzerine konunun değerlendirilmesi ve araştırılması için Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında acil olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Elbistan Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımı toplantı yapıldı.

Yapılan toplantının sonucu ile ilgili olarak Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin benzer şikayetlerle hastaneye başvurmasına sebep olabileceği değerlendirilen su ve yemek numunelerinin tahlil edilmek üzere laboratuara gönderildiğinin altı çizildi.

Günlük olarak alınan su numunelerinde herhangi bir sorun görülmediği vurgulanan açıklamada, konunun detaylı olarak incelendiği ifade edilerek, şöyle denildi:

“11.09.2019 tarihinde 4 okulumuzda eğitim gören 120 civarında öğrencimizin bulantı, kusma ve yüksek ateş şikâyetlerinin olduğu, bunlardan 12‘sinin yatarak tedavilerinin devam etmekte olduğu ve durumlarını iyi olduğu, diğer vakaların ayakta tedavisinin yapıldığı bildirilmiş olup; konunun detaylı olarak incelenmesi kapsamında su tahlil analizleri ve bu okulların ortak yemek yediği yemek firmalarından 3 günlük yemek numunesi alınarak tahlilleri istenmiştir. Toplantı sonucunda yetkililerce yapılan değerlendirmede; günlük alınan su raporlarının temiz olduğu, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikâyetlerinin mevsimsel olabileceği ayrıca, 13 Eylül 2019 tarihinde gelecek raporlara göre değerlendirme yapılacağı ve bu sürede gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilmiştir.”

Kamuoyunda çıkan asılsız ve mesnetsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, konunun, Kahramanmaraş Valiliği ve Elbistan Kaymakamlığı’nın bilgisi dâhilinde gerekli tedbirler alınarak takip edildiği dile getirildi.