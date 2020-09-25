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Elbistan Kaymakamlığı’ndan Kur’an kursu ile ilgili açıklama

Elbistan Kaymakamlığı, Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda 2 öğrencinin ellerine vurulması olayıyla ilgili olarak idari ve adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan Kur’an kursu ile ilgili açıklama
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Elbistan Kaymakamlığı, Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda 2 öğrencinin ellerine vurulması olayıyla ilgili olarak idari ve adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda yatılı olarak kaldığı tespit edilen 2 öğrencinin ellerine bir cisimle vurulmasının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Elbistan Kaymakamlığı’nca yazılı bir açıklama yapıldı.

10 ve 15 yaşlarında iki öğrenciye ait olan görüntülerle ilgili olarak, “Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu’na ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur’an kursumuzda yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.


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