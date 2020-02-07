Elbistan Kaymakamlığı’ndan 1450 öğrenciye özel hediye

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kapsamlı bir çalışma ile ilçedeki 54 okulda eğitim gören 1450 öğrencinin yüzünü güldürdü. Soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıtacak projede hediye edilecek kıyafetlerin, ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması konusuna özel likle dikkat edildi. Protokol imzalana giyim firmasına çocukların yaş, boy, kilo gibi fiziksel özellikleri önceden verilerek hediye edilecek kıyafetlerin her bir öğrenci için tam uyumlu olması sağlandı.

Konu ile ilgili Elbistan Kaymakamlığı SYDV’den yapılan açıklamada, yardım yapılacak öğrencilerin titizlikle belirlendiği kaydedildi.

Temin edilen kıyafetlerin, öğrencilerin tam ölçülerine göre olması konusunda özen gösterildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçemizdeki 54 okulda eğitimlerine devam eden 1450 öğrencimize kıyafet yardımı için bir giyim firması ile protokol imzaladık. Bu protokole binaen Vakfımız tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenci listeleri talep edildi. Bu listelerin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sisteminde taramaları yapıldı. Vakfımız tarafından verilen yardımlardan faydalanan öğrencilerin yaş ve beden bilgilerine göre ilgili firmadan kıyafet talebinde bulunuldu ve gelen yardımlar öğrencilerimizin isimlerine özel olarak geldi. Ayni yardımları yaparken özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. Aksi durumlarda öğrencilerimizin ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmış olamıyor. Özellikle ikinci yarıyılda çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak ve onları mutlu edebilmek amacıyla, ders zilinin çalmasıyla birlikte çocuklarımızın hediyeleri takdim edildi.”

Elbistan Kaymakamı ve SYDV Başkanı Özkan Demir ise, hediye edilen kıyafetlerle çocukların okul yolunda üşümemelerini amaçladıklarını söyledi.