Elbistan Kaymakamlığı: "Suriyelilere saldırı haberi gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada servis edilen görüntülerin Elbistan'la alâkası olmadığının altı cizildi.

Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada çıkan “ Elbistan ilçesinde Suriyelilere, ev ve işyerlerine yönelik saldırılar “ başlıklı haber ve görüntülere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. İlçemizde, Suriyelilere veyahut ev ve işyerlerine yönelik hiçbir saldırı söz konusu değildir. Sosyal medyada Elbistan ilçesinde diye araştırılmadan servis edilen görüntülerle de İlçemizin hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyuna, yurt içi ve dışında yaşayan hemşehrilerimize saygı ile duyurulur."