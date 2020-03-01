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Elbistan Kaymakamlığı: "Suriyelilere saldırı haberi gerçeği yansıtmıyor"

Elbistan Kaymakamlığı, bazı ulusal medya kuruluşlarınca 'Elbistan'da Suriyelilerin işyerleri ve evlerine yonelik saldırdı oldu' şeklinde servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Elbistan Kaymakamlığı: "Suriyelilere saldırı haberi gerçeği yansıtmıyor"
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Açıklamada servis edilen görüntülerin Elbistan'la alâkası olmadığının altı cizildi.
Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Sosyal medyada çıkan “ Elbistan ilçesinde Suriyelilere, ev ve işyerlerine yönelik saldırılar “ başlıklı haber ve görüntülere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. İlçemizde, Suriyelilere veyahut ev ve işyerlerine yönelik hiçbir saldırı söz konusu değildir. Sosyal medyada Elbistan ilçesinde diye araştırılmadan servis edilen görüntülerle de İlçemizin hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyuna, yurt içi ve dışında yaşayan hemşehrilerimize saygı ile duyurulur."

Yerel Manşetler
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Yusuf 5 saat önce

Teşekkür ederiz, iyi ki öyle bir saldırı olmamış zira milletimize yakışmazdı! Ama misafirlik de bir yere kadar gidin ülkenizde yaşayın, koca suriye de 12 milyon insan kalmış. Bayramda gidip 1 ay sonra geri gelebiliyorsaniz demek ki hayati tehlikeniz yok!

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