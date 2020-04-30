Elbistan Kaymakamlığı ilçede 25 bin adet tıbbi maske dağıttı

Tıbbi maske dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, alınan tedbirlere uymanın önemine değindi ve vatandaşlara biraz daha sabır tavsiyesinde bulundu.

Elbistan Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların tıbbi maske ihtiyacının karşılanması noktasında 25 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Haftanın ilk günü ilçe merkezindeki vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda başlayan dağıtım kapsamında bugün de 6 ayrı noktada stant kuruldu. Elbistan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ve polislerden oluşan görevliler, açık pazarda, Uzun Çarşı’da, Malatya Caddesi’nde, hükümet konağı önünde ve müftülük önünde maske dağıtımı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan maske dağıtımı, mesai bitişine kadar devam etti. Vatandaşlar, Elbistan Kaymakamlığı’nın dağıttığı tıbbi maskelere büyük ilgi gösterdi.

Maske dağıtım noktalarında incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımıza tıbbi maske dağıtımı yapıyoruz. 3 gündür emniyet birimlerimiz bu dağıtımı yapıyordu. Emniyetimiz marifetiyle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu şehir merkezinde ve ana caddelerde ve banka önlerinde dağıtım yapmıştık. Bugün de dağıtımlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerimiz ve polislerimiz aracılığı ile 6 ayrı noktada devam ettirdik” dedi.

Koronavirüse karşı ikinci dalgaya fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Demir, ‘İnşallah bu işin kökünü kurutalım’ çağrısını yaparak, “Koronavirüsle mücadele noktasında çok emek verdik. Gerçekten de çok önemli mesafeler kat ettik. İnşallah mücadele noktasında yolun sonuna da yaklaşık. Vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere uyma noktasında biraz daha sabırlı olmaları. Mücadelemizi tam bir başarı ile taçlandırma noktasında biraz daha sabretmeliyiz. Gerçekten birinci dalga olarak ifade edilen bu dönemde çok büyük mücadele verildi. İkinci dalgaya fırsat vermeyelim ve inşallah bu işin kökünü kurutalım. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz. Biraz daha sabır rica ediyoruz. Bu dağıtımda görev alan tüm mesai arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



















