Elbistan kara teslim oldu

Yüksek kesimlerde yarım metrenin üzerine çıkan kar nedeniyle onlarca mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitime ara verdiren kar yağışı sonrası, meteorolojiden de aşırı soğuk ve buzlanma uyarısı geldi.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Elbistan ve çevre ilçeler, kara teslim oldu. Dün gece başlayan yoğun kar, bölgeyi beyaz örtü ile kapladı. İlçe merkezinde 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı yüksek mahallelerde yer yer yarım metrenin üzerine çıktı. Gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok kırsal mahallenin ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. Yoğun kar yağışının ardından Elbistan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, karın esarete döndüğü Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için büyük çaba sarf etti.

Elbistan Belediyesi ekipleri de çok sayıda iş makinesi ile şehir içi yollarda kar temizliği yaptı. Belediye personelleri de kaldırımlarda biriken karları temizlemek için kürekler ve kar süpürme makinesi ile işbaşına geçti.

İlçenin birçok noktasında kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi. Çok sayıda ağacın da dalları kırılarak yola düştü. Ekipler, ağaçları elektrikli testerelerle keserek temizledi.

Kar yağışından nasibini en fazla alan bölgeler ise kırsal mahalleler oldu. Özellikle çiftçiler, bereket olarak gördükleri kara sevinirken kerpiç ya da çatısız evlerde yaşayanlar, her kış olduğu gibi damlarda biriken karları küremek için sabahın ilk saatlerinden itibaren mücadeleye başladı. Ellerinde küreklerle damlarda kar küreyen vatandaşlar, uzun uğraşlar verdi.

Yoğun karın etkilediği noktalardan biri de şehirlerarası ulaşım oldu. Elbistan-Göksun, Göksun-Kahramanmaraş, Göksun-Pınarbaşı, Elbistan-Darıca karayollarında Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri teyakkuza geçti. Zaman zaman bazı güzergahlar ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Araç sürücüleri, dinlenme tesislerine yönlendirildi. Şehirlerarası yollar, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.

Kar, sürücülere de zor anlar yaşattı. Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Elbistan-Çoğulhan karayolunda da bir işçi servisi yan yattı. Kazalarda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından Elbistan’a aşırı soğuk ve buzlanma uyarısı yaptı. Hafta sonuna kadar gece sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi. Gündüz de mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken termometrelerin eksi dereceleri göstereceği belirtildi.

































