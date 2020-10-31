Elbistan-Kapıdere tren hattının projesi ihale aşamasında

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi ile Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi’nden geçen tren hattına bağlantı yapılmasını amaçlayan proje ilgili çalışmalar bir süredir devam ediyor. Devlet Demir Yolları tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, ilçenin yük potansiyelinin belirlenmesi için de kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışmada, bölgede kurulması planlanan ve mevcut termik santrallerin yanı sıra tarım ve diğer sektörlerin yük kapasitesi ayrıntılı olarak ortaya kondu.

Çalışma sonucunda, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcıların yıllık 113 bin ton, termik santrallerin 155 bin ton, kömür işletmesinin 306 bin ton, gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün 360 bin ton, şeker fabrikasının 220 bin ton, katı yakıt taşınması için 75 bin ton, mermer sektörü için 160 bin ton ve diğer taşımalar için de yaklaşık 100 bin ton olmak üzere 1 milyon 500 bin tona yakın yıllık yük kapasitesinin olduğu belirlendi. Çevre ilçelerle birlikte bu rakamın artacağı öngörülürken yeni termik santrallerin parçalarının da demiryolu ile taşınması ile birlikte yük kapasitesinin milyar tonlara ulaşabileceği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen ulaştırma çalıştayı sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın gündemindeki maddelerden biri de Elbistan-Kapıdere tren hattı oldu.

İlçe ekonomisi için büyük katma değer oluşturacak 55 kilometrelik yük taşımacılığı projesinin fizibilite çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Mahir Ünal, “Elbistan’la ilgili şu anda demiryolu anlamında Kapıdere-Elbistan arasında 55 kilometre yük taşımacılığı için bir demiryolu hattı çekilmesinin fizibilite çalışması şu anda devam ediyor. Özellikle Elbistan OSB’nin doğal gaza kavuşmasıyla beraber OSB’nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için demiryoluna da ihtiyacı var. Şu an Devlet Demiryolları bu hattın fizibilite çalışmasını yapıyor. Sanırım ileriki günlerde proje ihalesi de düşünülüyor” ifadelerini kullandı.













