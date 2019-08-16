Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürlüğüne Mikail Şahin atandı

Elbistan’da okul müdürlüklerine yapılan atamalar belli olmaya başladı. 2001 yılında Matematik öğretmeni olarak göreve başladıktan sonra müdür yardımcılığı, müdür vekilliği, kurucu müdürlük ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılından buyana sürdürmüş olduğu Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elbistan İMKB Fen Lisesi müdürü olarak atandı.

Şahin, beş yıllık Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevi süresince gayretli ve planlı çalışmalar yürüterek Elbistan’da özellikle KPSS Türkiye dereceleri ve kamu kurumlarına mezun yerleşme oranları, güvenli okul, sağlıklı okul, temiz ve beyaz bayraklı okul, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile etkinlikler yardım organizasyonları konularında Elbistan ilk olan ve çığır açan uygulamalar yaptı. Şahin, daha önceki yıllarda Ceza infaz kurumu eğitim biriminde kurslar ve eğitim faaliyetlerinde görev aldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Şahin, MEB beceri tabanlı proje yarışmalarında öğrencilerle yürüttüğü projelerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi, bakanlık tarafından aylıkla ödüllendirme belgesi ile ödüllendirildi.

Mikail Şahin kimdir?

1981 yılında Elbistan ilçesi Büyükyapalak Kasabasında doğdu. İlkokulu Elbistan Büyükyapalak Gazi İlkokulunda tamamladı. İlkokuldan sonra girdiği sınav ile Vakıflar Yurdu ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 6 yıl süreli Kahramanmaraş Cumhuriyet Lisesi ortaokul ve lise öğrenimimi birincilikle bitirdi. Aynı yıl girdiği ÖSS ve ÖYS sınavlarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü kazandı. 4 yıl süreli lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Kahramanmaraş / Elbistan-Akbayır İlköğretim okulunda matematik öğretmeni olarak göreve başladı.