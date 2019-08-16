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Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürlüğüne Mikail Şahin atandı

5 yıldır Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevini yapan Mikail Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elbistan İMKB Fen Lisesi müdürlüğüne atandı.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürlüğüne Mikail Şahin atandı
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Elbistan’da okul müdürlüklerine yapılan atamalar belli olmaya başladı. 2001 yılında Matematik öğretmeni olarak göreve başladıktan sonra müdür yardımcılığı, müdür vekilliği, kurucu müdürlük ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılından buyana sürdürmüş olduğu Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elbistan İMKB Fen Lisesi müdürü olarak atandı.

Şahin, beş yıllık Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevi süresince gayretli ve planlı çalışmalar yürüterek Elbistan’da özellikle KPSS Türkiye dereceleri ve kamu kurumlarına mezun yerleşme oranları, güvenli okul, sağlıklı okul, temiz ve beyaz bayraklı okul, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile etkinlikler yardım organizasyonları konularında Elbistan ilk olan ve çığır açan uygulamalar yaptı. Şahin, daha önceki yıllarda Ceza infaz kurumu eğitim biriminde kurslar ve eğitim faaliyetlerinde görev aldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Şahin, MEB beceri tabanlı proje yarışmalarında öğrencilerle yürüttüğü projelerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi, bakanlık tarafından aylıkla ödüllendirme belgesi ile ödüllendirildi.

 

Mikail Şahin kimdir?

 

1981 yılında Elbistan ilçesi Büyükyapalak Kasabasında doğdu. İlkokulu Elbistan Büyükyapalak Gazi İlkokulunda tamamladı. İlkokuldan sonra girdiği sınav ile Vakıflar Yurdu ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 6 yıl süreli Kahramanmaraş Cumhuriyet Lisesi ortaokul ve lise öğrenimimi birincilikle bitirdi. Aynı yıl girdiği ÖSS ve ÖYS sınavlarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü kazandı. 4 yıl süreli lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Kahramanmaraş / Elbistan-Akbayır İlköğretim okulunda matematik öğretmeni olarak göreve başladı.


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öğrenci 6 gün önce

fen lisesine sağlık meslek gibi başarısız bir okulun müdürünü getirmek ne kadar doğru, daha çok eğitim bilgisi olan kişiler bu görevi yapmalı

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Smurf 7 gün önce

Yaa son senemizdi biz gideydik sonra atasaydınız

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T-rex 7 gün önce

Atamalar yeniden sayılsın ilçe milli eğitimi göreve çağırıyorum.sınıflarınızı terk etmeyiniz

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Efl'li 7 gün önce

TAYYİP HOCADAN NE İSTEDİNİZ İNSAFSIZLAR YA...ALLAH OKULUMUZA LAİKLİ GÜNLER VERSİN shdkagajddkaa

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Ayhan 7 gün önce

Baya yalan haber yazılmış bu ülkede herşey torpil,eğer bir insan ödül almışsa çalismasindan degil, sosyal ilişkisinden aliyor.

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Vatandaş 6 gün önce

Makamlar torpil denen cehennem silahıyla veriliyorsa kıyameti beklemek lazım.

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Ömer 5 gün önce

Yazık torpille müdür atanıyor.
Elbistanın göz bebeği öğrencilerinin gittiği okul atamaları bu şekil olmamalı.
Elbistan fen lisesi bir marka olmalı idi.
Öğretmen görevlendirmelerinde de bin bir fırıldak döndü.
Şöyle olmalıydı
Elbistanın en iyi en başarılı branş öğretmenleri
Görevlendirilmeli idi.
İdareci ve müdürün iletişim ye yönetim güçü yüksek olan arkadaşlar görevlendirilmesi idi.
Elbistan fen lisesi can çekiliyor.
Bıktık bu torpilden.
Bunu yapanların alnı secdeye gidip yapmasında ayrı bir vaka.
Adalet liyakat istiyoruz.
Bir vatandaş olarak bunun özlemini kalbimde her an hissediyorum.
Umarım sayın elbistanın sesi editörü bu yazımı paylaşacak kadar liyakat ve adalet duygusuna sahiptir.

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Hasan 5 gün önce

Tabi görevinde başarılı olamsini temenni ediyoruz ama meb bu okulları arpalık olarak kullanıyor. Proje okullara siyasi ve sendikal gücü olanlar değil alanındaki başarıları ile temayüz etmiş kişilerin atanması gerekir. Bir öğretmenle bir öğrenci ile nasıl konuşulması gerektiğini bilmeyecek kadar çapsız insanlar bu okullara aranmamalı. Ama öyle oluyor maalesef

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