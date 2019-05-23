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Elbistan İmar Planı masaya yatırıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeye ait imar planı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümleri hakkında, yetkililer ile toplantıda bir araya geldi.

Elbistan İmar Planı masaya yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 nazım imar planında karşılaşılan eksikler ve talepler hakkında, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya oda temsilcileri, büyükşehir belediyesi yetkilileri, müteahhit firma ve iller bankası görevlileri katıldı. Toplantı oda temsilcileri tarafından hazırlanan talepler sinevizyon eşliğinde sunumu ile başladı. Oda temsilcileri imar planı üzerinde eksiklerin olduğunu belirterek yeni düzenlemelerin yapılması talebinde bulunuldu.

İmar planını hazırlayan müteahhit firma, iller bankası yetkilileri ve büyükşehir yetkilileri talepleri Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e neler yapılabilir konusunda bilgiler aktardı. Başkan Gürbüz ise toplantı sonunda imar planı üzerinde bazı çalışmaların ve talepler doğrultusunda düzenlemelerin yapılabileceği kararına vardıklarını belirtti.







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