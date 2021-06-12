Elbistan İHL’nin ortaokul kısmına sınavla öğrenci alınacak

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun, ortaokul kısmına alınacak öğrencileri belirlemek için her yıl yapılan mahalli sınavın takvimi belli oldu. Elbistan Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun 5.sınıfına 60 öğrenci alınacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 17 Haziran’a kadar okulun web sitesi üzerinden online başvuruda bulunacaklar. Sınav, 19 Haziran günü saat 10.00’da yapılacak. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu kayıt komisyonu, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencileri belirleyerek okulun internet sitesinde açıklayacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmadığı takdirde bu hakkını kaybedecek. Bu öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenci alınacak. Kabul sınavı ile 30 erkek ve 30 da kız öğrenci alınacak. Sınav sonucunda ilk 30’a giren erkek ve kız öğrenciler okula kabul edilecek.

Sınava gelirken öğrencinin nüfus cüzdanı ve sınav giriş kartının yanında bulunması gerekecek.