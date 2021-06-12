Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Ceyhan’ı kanalizasyon atıklarından kurtaracak proje yükseliyor
Ceyhan’ı kanalizasyon atıklarından kurtaracak proje...
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan’dan Elbistan ziyareti
AK Parti Gençlik Kolları Genel...
BİLSEM’li öğrenciler, TEKNOFEST’te 2 proje ile Elbistan’ı temsil edecek
BİLSEM’li öğrenciler, TEKNOFEST’te 2 proje...
Suyu damla damla kullanan çiftçiye 1 buçuk milyon lira hibe
Suyu damla damla kullanan çiftçiye...
Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine 15 bin fide daha dikildi
Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine...
banner191
banner162

Elbistan İHL’nin ortaokul kısmına sınavla öğrenci alınacak

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun ortaokul kısmına mahalli sınavla öğrenci alınacak.

Elbistan İHL’nin ortaokul kısmına sınavla öğrenci alınacak
banner167

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun, ortaokul kısmına alınacak öğrencileri belirlemek için her yıl yapılan mahalli sınavın takvimi belli oldu. Elbistan Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun 5.sınıfına 60 öğrenci alınacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 17 Haziran’a kadar okulun web sitesi üzerinden online başvuruda bulunacaklar. Sınav, 19 Haziran günü saat 10.00’da yapılacak. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu kayıt komisyonu, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencileri belirleyerek okulun internet sitesinde açıklayacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmadığı takdirde bu hakkını kaybedecek. Bu öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenci alınacak. Kabul sınavı ile 30 erkek ve 30 da kız öğrenci alınacak. Sınav sonucunda ilk 30’a giren erkek ve kız öğrenciler okula kabul edilecek.

Sınava gelirken öğrencinin nüfus cüzdanı ve sınav giriş kartının yanında bulunması gerekecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan İHLnin Ortaokul Kısmına Sınavla öğrenci Alınacak