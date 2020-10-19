Elbistan için 500 milyon TL’lik imza

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, tam kapasiteye ulaştığında ilçe ekonomisine 500 milyon TL katma değer oluşturacak TDİOSB’nin, istihdama da büyük katkı sunacağını söyledi. Başkan Paksoy, “Bu yatırım, ilçemizin hayvancılık sektöründe ufkunu açacak” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde 2 bin 800 dönümlük alanda kurulacak 60 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Elbistan TDİOSB’ye onay çıktı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, bu müjdeli haberle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

5 yıllık bir emeğin sonucunda bu aşamaya gelindiğini anlatan Başkan Paksoy, müteşebbis heyet ve yönetimin oluşmasının ardından yatırımcılardan talep toplamaya başlayacaklarını belirtti.

Elbistan TDİOSB’nin kompleks bir proje olduğunu anlatmak için, “Hayvanın etinden derisine hatta tırnağına kadar burada işlenecek” cümlesini kullanan Başkan Paksoy, şöyle devam etti:

“Yıllardır üzeride emek harcadığımız Elbistan Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin onayını aldık. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, onay imzasını attı. Projemizde bundan sonraki aşamada müteşebbis heyet ve yönetim kurulunu oluşturacağız. Yönetim organizasyonunun onaylanmasının ardından da talep toplamaya başlayacağız. 60 bin başlık TDİOSB’nin, bugünkü rakamlarla hesaplandığında ilçemize 500 milyon TL’lik bir katma değer sunacağını düşünüyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun.”

TDİOSB’nin yapısı hakkında da bilgiler aktaran Başkan Paksoy, “TDİOSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 2 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Paksoy, "Elbistan’ın besicilikte bir süt lige taşıyacak yatırımların 2021 yılında başlamasını planlıyoruz. Arsa tahsisinden sonra yatırımcılarımız teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için TKDK ile diğer kurumlara başvuru yapabilecekler. TDİOSB, ilçedeki istihdama ve işsizliğin önlenmesinde en büyük paya sahip olacak. Burada istihdam edileceklerle birlikte zincirleme etki oluşturacak ve binlerce kişiye ekmek kapısına dönüşecek” değerlendirmesini yaptı.