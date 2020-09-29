Elbistan HEM’den güneş enerjisi sektörü için özel kurs

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM), güneş panelleri ve fotovoltaik sistemleri kurulum bakım ve onarımı kursu açılıyor.

Pandemi süreci nedeniyle 12 kursiyerin kabul edileceği kursla ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, güneş enerjisi sektörünün istihdam taleplerine katkı sunmak için bu adımın atıldığını söyledi.

Kursun, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açıldığını belirten Bayazıt, “Güneş panelleri ve fotovoltaik sistemleri kurulum bakım ve onarım kursumuz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı program çerçevesinde 232 saat olacaktır. Kursumuz hafta sonları ve haftada 10 saat olarak planlandı. Pandemi sürecinden dolayı kurs grupları minimum seviye olan 12 kursiyerden oluşacaktır” dedi.

Kursa lise mezunu ve 18 doldurmuş olma şartı aranacağını ifade eden Bayazıt, “Kontenjan sınırlı olduğu için müracaat önceliği esas alınacaktır. Kursa müracaat şartı ise lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Elbistan’da ilk olarak düzenleyeceğimiz bu kurs sayesinde, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi ve teknolojilerinin önemine dikkat çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.