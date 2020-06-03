Elbistan Hayvan Borsası yeniden açılıyor

Kahramanmaraş İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, 10 Mart itibariyle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarları ve borsaların yeniden açılmasını kararlaştırdı. Komisyonun aldığı karar doğrultusunda Elbistan Hayvan Borsası da, yeniden alım satım için 8 Haziran Pazartesi günü açılacak.

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Normalleşme süreci kapsamında, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerinin sağlanması açısından, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen hayvan pazarlarının İl Pandemi Kurullarınca ve İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarınca yeniden değerlendirilmesi ve uygun olanların açılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Kahramanmaraş Hayvan Zabıtası Sağlık Komisyonu, 3 Haziran’dan itibaren il genelindeki tüm hayvan pazarlarının açılması kararı almıştır” denildi.