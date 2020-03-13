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Elbistan Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı

Elbistan Hayvan Borsası, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldı.

Elbistan Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı
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 Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı Komisyonu, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan, Afşin, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile hayvan pazarlarının tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Geçici süre ile kapatılan Elbistan Hayvan Borsası’na ve diğer pazarlara, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Kahramanmaraş çevresindeki illerde şap hastalığı şüphesinin ortaya çıkması, hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması ve hastalığın Kahramanmaraş’taki hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması nedeniyle ilimizde bu kararın alındığı belirtildi.

Öte yandan, Elbistan’da şap hastalığına karşı başlatılan şap aşısı kampanyası çerçevesinde hayvanların yüzde 50’sinden fazlasının aşılandığı ve aşılama işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.


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