Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, köşe yazarları ve mahalle muhtarlarına, yapımı tamamlanan Hükümet Konağı ve Devlet Hastanesi ile inşaatı süren İmam Hatip Kampüsünü gezdirip, yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Tuncay Akkoyun, yapılan yatırımların devasalığına değinip, sadece Devlet Hastanesi inşaatının tek kalemde 100 milyon lirayı geçtiğini belirterek, “Elbistan halkı hizmetlerin en güzeline layık” dedi.

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve taşınma işlemlerine başlanan Yeni Hükümet Konağı ile yine inşaatı tamamlanan ve test süreci devam eden 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında açılması planlanan 60 Derslikli İmam Hatip Kampüsü’nün ziyaretçileri, köşe yazarları ve mahalle muhtarları oldu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, köşe yazarları ve mahalle muhtarları ile birlikte ilçedeki yatırımları gezerek, bilgiler verdi.

İlk olarak yapımı tamamlanan ve taşınma işlemleri başlayan Yeni Hükümet Konağı’nda misafirlerini konuk eden Kaymakam Akkoyun, hükümet konağı hakkında detaylı bilgiler sundu. Elbistan’ın tarihi ve kültürel yapısına uygun mimari ile yapımı tamamlanan hükümet konağının, kısa bir süre içerisinde Elbistan halkının hizmetinde olacağını belirten Kaymakam Akkoyun, yeni binanın ferah ve modern yapısı ile dikkat çektiğini söyledi.

Daha sonra, Kızılcaoba Mahallesi Cezaevi civarında 60 derslikli olarak inşa edilen İmam Hatip Lisesi’ne geçen Kaymakam Akkoyun ve beraberindeki heyet, burada müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldılar.

Kaymakam Akkoyun ve beraberindekiler son olarak, 300 yataklı olarak planlanan ancak, istenildiğinde 480 yatak kapasitesine çıkabilecek şekilde donanımla yapılan Elbistan Devlet Hastanesi’ne geçtiler. Burada müteahhit firmanın yetkilisi Timuçin Evci’den bilgi alan heyet, hastane binasını gezdiler.

Devasa yatırımlar yapılıyor

Yapılan gezinin ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Tuncay Akkoyun, yapılan yatırımların maddi boyutunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, Elbistan ve bölgesinin bu yatırımlara layık olduğunu kaydetti.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, “Elbistan’ımızın yazarları, Elbistan’ı dert edinen, bu konuda düşünen, tartışan, büyüklerimizle, abilerimizle, yine muhtarlarımızla birlikte kamu yatırımlarının 3 tanesini gezdik. Elbistan’da yapılan yatırımlar sadece bunlarla sınırlı değil. Belli başlı 3 yatırımı gezdik. Hükümet konağımız bitti, geçici kabul aşamasında. 15 gün içinde büyük bir aksilik olmazsa taşınacağız. Eski hükümet konağını da bir hafta içerisinde yıkacağız ve o alanda takasla aldığımız 2 konutu da yıkıp, Polisevi ile Hükümet Konağı arasında kalan alanı da meydan yapacağız. İnşallah bu süreci kışa kadar bitireceğiz. Hükümet konağımız Elbistan’a yakışan bir proje.

Daha sonra imam hatip lisesine geçtik. 60 derslikli okul binası, 300 öğrenci kapasiteli yurt ve 350 kapasiteli kapalı spor salonu. Çok büyük kapasiteli bir okulumuz. Bu imam hatip lisemizin yapımında 8 milyon liralık bir bağış alındı. Yine 4 milyon lira kadar bakanlığımızın bir katkısı oldu, devamında da Milli Eğitim Bakanlığı’mızın desteği ile proje yürüyor. İmam hatip lisesi proje okulu kapsamına da alınırsa, buradan önemli dereceler alınacak ve ilçemizin eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki sene eğitim ve öğretime kazandıracağız” dedi.

56 yataklı yoğun bakıma sahip

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin, gerektiğinde sadece yatak ekleyerek 480 yatağa çıkarılabileceğini ifade ederek, bu konuda gerekli tüm altyapının bulunduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki hastane binaları arasında ilk defa epoksi taban uygulamasının Elbistan’da gerçekleştirildiği ve 580 adet deprem izolatörü sayesinde depreme dayanıklı bir yapıya sahip olduğu bilgisini alan heyet, bina içerisinde gezerek, yapılan çalışmaları izlediler.

Hastanenin tek kalemde 100 milyon liralık bir yatırım olduğunu anlatan Kaymakam Tuncay Akkoyun, şöyle konuştu:

“Bölge hastanemiz, bir süre hastane inşaatımız bekledi. Deprem izolatörlerinin gelmesi beklendi. Ama bu süre içinde inşaat devam etti. Şükürler olsun başarıyla sonuçlanan bir proje oldu. Elbistan’ın geleceğine hitap edecek bir proje. Sadece Elbistan değil çevre ilçelere de hizmet sunacak. Büyük bir proje olacak. Hastanemizde 56 adet yoğun bakım var. 8 adet ameliyathane, lokal odalar ile birlikte bu sayı 10’a çıkıyor. Ferah bir ortamı var. Helikopter pistimiz var, izinleri alındı, imalatı yapıldı. Bölge için verimli ve prestijli bir proje. Artık sona gelindi. Bundan sonra Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Elbistan Devlet Hastanemizin yapacağı alımlarla demirbaş ve tıbbi cihazların temini ile yakın bir zamanda hizmete başlayacak. Tabi bunlar önemli projeler. Elbistan gelişiyor, kalkınıyor. Bu projeler yapılırken bina veya beton yapı değil de, Elbistan’ın tarihi ve kültürel yapısına uygun altyapılar da geliştiriyoruz. Önemli olan burada bulunan insanların bölgesinde huzurlu olması, rahat bir hayat sürmesi. Eğitim, sağlık, spor, kültürel ve ekonomik anlamda elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Biz yerel düzeyde bu işleri takip ediyoruz. Tabii ki bu projelerin kaynağı hükümetimiz ve devletimiz. Devletimiz ülkenin her tarafında büyük bir hamle, kalkınma gerçekleştirirken, Elbistan’ımızda da bunu görüyoruz. Yine vefa borcumuzun bir gereği olarak söylememiz gereken teşekkürlerimiz var. Bu işler kolay yapılmıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi çok büyük gayret istiyor. Bu anlamda 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mahir Ünal’a teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük emeği ve desteği var. Bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum, özellikle sayın valimize ve daha önceki valilerimize de teşekkür ediyorum. Burada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bölge hastanemiz bu sene hizmete açılacak. Bu yatırımların her kademesinde bizlerin sesi olan basın kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bunlar basit rakamlar değil. Şuanda bu hastanenin maliyeti tek kalemde 100 milyon lira. Elbistan ve bölge halkı hizmetlerin en güzeline layık.”

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nedim Kızılkaya da, hastane binasının tamamlandığını belirterek, alınan malzemelerin montajına da başlandığını söyledi.

Başhekim Kızılkaya, “Hastanemizin iç donanımını almaya başladık. Ameliyathaneler bir kısım şeyler artık bizim alımımızla yapılmaya başlandı. Onun için iç mefruşatı ve döşemeyi de inşallah bu hastaneye yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kısa bir zamanda da inşallah bitmesini bekliyoruz. İnşallah bu kış taşınacağız” dedi.