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Elbistan Gönül Dostları, 14.kez buluştu

Elbistan Gönül Dostları Platformu, 14.Muhabbet ve Hasret Giderme Toplantısını Eyüp Sultan’da gerçekleştirdi.

Elbistan Gönül Dostları, 14.kez buluştu

Elbistan Gönül Dostları Platformu’nun geleneksel İstanbul buluşmalarının 14.’sü, Eyüp Sultan’da yapıldı. Platform üyeleri türbe ziyareti sonrası tarihi Mihmandar konağında gerçekleşen toplantıya Elbistan Gönül Dostları Platformu üyeleriyle birlikte İstanbul Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç, Avukat Mehmet Yeleğen, Eczacı Sadettin Demircioğlu, Avukat Bekir Dedeler, Taşer Kara, Ramiz Okur, Yakup Aksu ve Mustafa Bozdoğan, Elbistander başkanı Hamit Güneş, Alkayaoğluder başkanı Hasan Yıldız, Eyüp Sultan Tapu Müdürü Hamit Karpınar ile birlikte çok sayıda Elbistanlı gönül dostu katıldı.

Elbistan Gönül Dostları Platformu yöneticilerinden Hüseyin Bozdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda ana gündem sosyal medya ile Elbistan havası, kültürü ve gelişen şehir yaşamı konu edildi.


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