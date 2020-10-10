Elbistan-Göksun yolunun 20 kilometrelik bölümü asfaltlandı

Elbistan-Göksun Karayolu’nun bölünmüş yol haline getirilmesi için 2016 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. Yol güzergahındaki bazı noktalarda kamulaştırma kararlarının yargıya intikal ettirilmesi, çalışmaların ağır ilerlemesinin nedeni olarak göze çarparken, asfaltlama çalışmalarının bu yılki programı tamamlandı. Altyapı işlemleri tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik bölüm asfaltlanarak kullanıma açıldı. Ekipler, Göksun ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi kesiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik daha güzergahı, asfalta hazır hale getirdi. Özellikle Yazıköy rampasında tonlarca toprak ve hafriyat bir yerden bir yere taşıyor. Menfez ve köprülerden oluşan sanat yapılarının inşası, genişletme çalışmaları ve kot düzeltme çalışmaları yolun bu kısmında yoğunlaştırıldı.

2012 yılı programında da altyapısı bitirilen bu noktadan Afşin ilçesine bağlı Ördek Mahallesi’ne kadar asfalt yapılacak. Daha önceden tamamlanan Göksun çıkışı ile asfaltlanan bölüm arasındaki güzergahtaki çalışmalar da diğer kurumların sorumluluk sahasındaki işlemlerin tamamlanması ile başlayacak.





