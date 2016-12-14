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Elbistan-Göksun yolunda zincirleme kaza

Elbistan-Göksun karayolunun Yazıköy Mahallesi civarında buzlanma ve tipi dolayısıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolculardan bazılarının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

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Elbistan-Göksun yolunda zincirleme kaza

Elbistan-Göksun karayolunun Yazıköy Mahallesi civarında buzlanma ve tipi dolayısıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolculardan bazılarının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre zincirleme kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan kar yağışının ardından tipi ve buzlanma nedeniyle Göksun-Elbistan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların güçlükle ilerlediği yolun Yazıköy Mahallesi civarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada, bazı sürücülerin ve yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Elbistan-Göksun karayolunda ulaşım durdu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çoğunluğu şarampole uçan araçlar, çekici yardımıyla kardan çıkarıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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OĞUZHAN 1 hafta önce

hani karayolları ve büyükşehir kışa hazılardı ne oldu bu yollara yoksa karayollarının görevi değilmi bu yolun temizlenmesi tuzlanması herşey lafta siizn yüzünüze kaç insanın maddi manevi canı yandı orada hesabını kim verecek

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fatih 7 gün önce

Kar yağdığı gün herkes Allaha emanet gitti geldi karayollarının k si yoktu yazıklar olsun Allaha havale ediyoruz Elbistan olarak.

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